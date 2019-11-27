محتجون يغلقون طرقاً بين الديوانية والنجف وتعطيل الدراسة بالمثنى

2019/11/27 | 09:37

اخبار السعودية )- أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" في العراق، الأربعاء، بأن محتجين قاموا بإغلاق الطرق الرابطة بين الديوانية والنجف العراقية، فيما أعلن محافظ المثنى تعطيل الدراسة اليوم في المحافظة لمدة يومين.وكانت مصادرنا

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