عبدالمهدي: الأمن حرص على حماية المتظاهرين بساحات الاحتجاج

2019/11/27 | 12:12

اخبار السعودية )- قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الأربعاء، إن قوات الأمن حرصت على حماية المتظاهرين في ساحات التظاهر.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عنه قوله: "شرعنا بتشكيل قوات حفظ القانون وجهزناها بالتجهيزات

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