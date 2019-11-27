قائد فرقة العباس: لا يمكن تسليم تظاهرات العراق للمخربين

2019/11/27 | 12:43

اخبار السعودية )- قال قائد فرقة العباس المقربة من المرجعية الشيعية، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن تسليم تظاهرات العراق للمخربين.وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" في العراق، الأربعاء، بأن محتجين قاموا بإغلاق الطرق الرابطة

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