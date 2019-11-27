القوات الأميركية تُدخل رتلاً عسكرياً جديداً إلى سوريا

2019/11/27 | 13:24

اخبار السعودية )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأربعاء) بأن رتلاً عسكرياً أميركياً دخل إلى الأراضي السورية آتياً من شمال العراق.وأشار إلى أن دخول الرتل تزامن مع تحليق طائرات حربية أميركية، وأن الرتل دخل من معبر الوليد إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ويتألف الرتل من ثلاث مدرعات وثلاث دبابات، وأحهزة لوجيستية وعسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قررت سحب كل قواتها من شمال سوريا، إلا أنها تراجعت وقررت إبقاء «قوات محدودة» لحماية المنشآت النفطية.

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