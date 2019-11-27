محكمة بنغلاديشية تقضي بإعدام 7 مسلحين على خلفية هجوم عام 2016

2019/11/27 | 13:24

اخبار السعودية )- قضت محكمة بنغلاديشية اليوم (الأربعاء) بإعدام سبعة متطرفين لعلاقتهم بالهجوم الدامي على مقهى في دكا عام 2016 كان يتردد عليه غربيون من الأجانب، والذي أدى إلى مقتل 22 شخصاً بينهم 18 أجنبياً.واعتبرت المحكمة أن هدف المتطرفين كان زعزعة استقرار الدولة ذات الغالبية المسلمة البالغ عدد سكانها 168 مليون نسمة، وتحويلها ملاذاً للمتطرفين.وقال المدعي العام عبد الله أبو للصحافيين إن «سبعة من المتهمين أدينوا وحكم عليهم بالإعدام.وتمت تبرئة أحد المتهمين»، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

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