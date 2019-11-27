2019/11/27 | 14:16

اخبار السعودية )- تتصاعد حدة الاحتجاجات في العراق، اليوم الأربعاء، وتحديدا في محافظات الجنوب، فيما يواصل محتجون قطع الطرق في البصرة، حيث قطعوا طريق الفاو - أبو الخصيب المؤدي إلى محافظتهم بتوابيت رمزية فجر اليوم.وصعّد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. قطع طرق بالبصرة ودعوات لعصيان مدني) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. قطع طرق بالبصرة ودعوات لعصيان مدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).