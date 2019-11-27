خامنئي: الاحتجاجات مؤامرة واسعة وخطيرة

2019/11/27 | 14:26

اخبار السعودية )- وصف المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم (الأربعاء)، الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد بعد زيادة أسعار الوقود، بـأنها «مؤامرة واسعة وخطيرة».

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، اعتبر خامنئي في تعليق نقله موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم (الأربعاء) أن «الشعب الإيراني أحبط مؤامرة واسعة وخطيرة جداً تم إنفاق الكثير من المال عليها».

وكان المرشد الإيراني هاجم الثلاثاء الماضي المحتجين الذين يتظاهرون احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود وقال في خطاب بثه التلفزيون: «دحرنا العدو خلال الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة».

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