بالصور... بريطانيا تعيد 16 جثة لقتلى حادثة الشاحنة إلى فيتنام

2019/11/27 | 14:26

اخبار السعودية )- أكد مسؤول حكومي أنه تمت إعادة جثث بعض المهاجرين الـ39 التي تم العثور عليها داخل شاحنة في بريطانيا الشهر الماضي إلى فيتنام اليوم (الأربعاء).

وذكرت وزارة الخارجية في فيتنام أن 16 جثة أعيدت صباح اليوم (الأربعاء).



وستعاد بقية الجثث قريباً، رغم أنه لم يتضح بعد الجدول الزمني.

وتم العثور على جثث المهاجرين الفيتناميين في 23 أكتوبر (تشرين الأول) في مقاطعة إ**** في جنوب شرقي إنجلترا.



وتقول الشرطة إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاماً، حسب ما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس».

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