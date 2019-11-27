ترمب يجدّد هجومه على الصحافيين وخصومه في فلوريدا

2019/11/27 | 15:27

اخبار السعودية )- حمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على خصومه مساء أمس (الثلاثاء) أثناء تجمع انتخابي في ولاية فلوريدا، وبات ليلته في نادي الغولف خاصّته قبل عطلة عيد الشكر التي قد يقطعها التحقيق الهادف إلى عزله.في سانرايز، في شمال ميامي (جنوب شرق)، فجّر الرئيس الأميركي غضبه ضد «فساد» الديمقراطيين معتبراً أنه استهدف لأنه كان «يفضح نظاماً مزوراً».وحمل مرة جديدة على الصحافيين «وهم بين الناس الأكثر فساداً في العالم».فاستدار أنصاره نحو مقاعد الصحافيين هاتفين بصرخات استهجان وإهانة للحاضرين من بينهم.

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