حكومة العراق: تعديل وزاري وشيك يشمل نصف الحقائب الوزارية

2019/11/27 | 16:20

اخبار السعودية )- أفاد سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، بأن عبد المهدي على وشك أن يستكمل عملية الترشيح للتعديل الوزاري.وأوضح الحديثي في تصريح لوكالة الأنباء

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