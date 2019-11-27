«هيومن رايتس ووتش»: إيران تتعمّد التستر على عدد القتلى والموقوفين

2019/11/27 | 16:28

اخبار السعودية )- اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم (الأربعاء) السلطات الإيرانية «بالتستر المتعمد» على أعداد القتلى والمعتقلين خلال قمع التظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في منتصف هذا الشهر.

واندلعت الاحتجاجات في إيران الخاضعة لعقوبات أميركية مشددة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد ساعات من الإعلان المفاجئ عن رفع أسعار الوقود.



ونُشرت أنباء عن حالات وفاة واعتقالات مع نشر قوات الأمن لكبح جماح التظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف في بعض المناطق حيث أُحرقت عشرات المصارف ومحطات الوقود ومراكز الشرطة.

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