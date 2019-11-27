البرلمان الأوروبي يوافق على اعتماد المفوضية الأوروبية برئاسة فون دير لاين

2019/11/27 | 16:28

اخبار السعودية )- صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح اعتماد المفوضية الأوروبية الجديدة اليوم (الأربعاء)، برئاسة الألمانية أورسولا فون دير لاين، في آخر مرحلة ضرورية قبل توليها مهماتها في 1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ووافق 461 عضواً على تشكيلة المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة فون دير لاين، مقابل رفض 157 في البرلمان الأوروبي الملتئم في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.



وامتنع 89 عضواً عن التصويت.

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