7 آلاف معتقل في الاحتجاجات الإيرانية

2019/11/27 | 17:30

اخبار السعودية )- كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية حسين نقوي حسيني أن السلطات اعتقلت حوالى 7 الآف شخص خلال الاحتجاجات التي اندلعت في 28 محافظة إيرانية الأسبوع الماضي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن نقوي حسيني قوله ان مسؤولين من الاجهزة الأمنية ابلغوا نواب البرلمان ان حملة الاعتقالات المستمرة شملت نحو 7 الآف شخص حتى صباح الإثنين.

وكانت وکالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» قد أوردت الإثنين 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري أن ألفاً من المحتجين اعتُقلوا.



وذكرت حينها أن 87 ألفاُ و 400 شخص شاركوا في احتجاجات شهدتها أكثر من 100 منطقة في البلاد.

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