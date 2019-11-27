خادم الحرمين يثمن اهتمام «دارة الملك عبد العزيز» بالتاريخ الوطني

2019/11/27 | 17:30

اخبار السعودية )- رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأربعاء)، الاجتماع الخمسين لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.وفي مستهل الاجتماع أكد خادم الحرمين الشريفين الاهتمام بالتاريخ الوطني، مثمناً تطوير الدارة لمقررات الدراسات الاجتماعية في التعليم العام ومقرر التاريخ الوطني للجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم التي تقدم تراث الوطن وتاريخه بأسلوب تربوي متميز.

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