2019/11/27 | 18:55

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن صدور أوامر باعتقال من أسمتهم "مثيري الشغب" والمندسين في الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ عدة أسابيع.وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية العراقية: أوامر باعتقال "مثيري الشغب" في التظاهرات) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية العراقية: أوامر باعتقال "مثيري الشغب" في التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).