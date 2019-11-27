مقتل متظاهِرَين بالرصاص وسط بغداد

2019/11/27 | 19:33

اخبار السعودية )- قُتل متظاهران بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الأمن اليوم (الأربعاء) وسط بغداد؛ حيث تتواصل الاحتجاجات منذ شهرين مطالبة بـ«إسقاط الحكومة»، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين قُتلا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي دارت عند جسر الأحرار، وأدت كذلك إلى إصابة ما لا يقل عن 25 متظاهراً بجروح بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وتواصلت الاضطرابات الأمنية في العراق اليوم على خلفية التظاهرات الاحتجاجية في بغداد وتسع محافظات أخرى لليوم الـ34 على التوالي وسط انتشار كبير لقوات مكافحة الشغب.

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