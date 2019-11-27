متظاهرون يحاولون الوصول إلى القنصلية الإيرانية في النجف

2019/11/27 | 19:57

اخبار السعودية )- حاول متظاهرون عراقيون، مساء اليوم الأربعاء، الوصول إلى القنصلية الإيرانية في النجف، وسط انتشار أمني كثيف.وكانت الجهات المسؤولة عن إدارة العتبات الدينية قد أعلنت، مساء أمس، عن إغلاق جميع مدارس الأطفال

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