أميركا ترد على رسوم أوروبا بشأن عمالقة الإنترنت في ديسمبر

2019/11/27 | 20:35

اخبار السعودية )- أعلنت الإدارة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، أنها ستنشر في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الإجراءات الانتقامية، رداً على فرض فرنسا رسوماً على المجموعات الرقمية الأميركية العملاقة.وقال الممثل الأميركي للتجارة المكلف القضية، في بيان، إنه «على وشك استكمال التحقيق في تأثير الرسوم على الشركات الأميركية، وسيسلم نتائجه في الثاني من ديسمبر»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.وأوضح البيان أن «الممثل الأميركي للتجارة سيعلن في الوقت نفسه كل إجراء ينجم عن التحقيق».

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