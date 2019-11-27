إصابات إثر تصدي الأمن لمحتجين قرب قنصلية إيران بالنجف

2019/11/27 | 22:01

اخبار السعودية )- حاول متظاهرون عراقيون، مساء اليوم الأربعاء، الوصول إلى القنصلية الإيرانية في النجف، فيما عززت الأجهزة الأمنية إجراءاتها في محيط القنصلية.وأكدت مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث" أن العشرات من المحتجين

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