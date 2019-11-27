العراق.. المتظاهرون يحرقون القنصلية الإيرانية في النجف

2019/11/27 | 22:32

اخبار السعودية )- أحرق متظاهرون عراقيون القنصلية الإيرانية في النجف، ليل الأربعاء، وفرضت شرطة المدينة حظرا للتجول حتى إشعار آخر.ورد الأمن العراقي في البداية بإطلاق النار على المتظاهرين ثم انسحب برفقة الهيئة الدبلوماسية

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