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العراق.. المتظاهرون يحرقون القنصلية الإيرانية في النجف


2019/11/27 | 22:32
(اخبار السعودية)- أحرق متظاهرون عراقيون القنصلية الإيرانية في النجف، ليل الأربعاء، وفرضت شرطة المدينة حظرا للتجول حتى إشعار آخر.ورد الأمن العراقي في البداية بإطلاق النار على المتظاهرين ثم انسحب برفقة الهيئة الدبلوماسية

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