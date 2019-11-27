شركات عالمية تتصارع لتقديم أول «سيارة طائرة» في العالم

2019/11/27 | 22:39

اخبار السعودية )- قالت قناة «سي إن إن» الأميركية إن موضوع السيارة الطائرة يبدو أمراً لا مفر منه، إذ تتسابق كبريات شركات السيارات في العالم على إنتاجها.وأضافت القناة، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، أن التاكسي الطائر سيبدأ تقديم خدماته بشكل منتظم بدءاً من 2025 في رحلات بين المطارات والمدن الكبرى.وأضافت أن شركات عالمية تهدف إلى إحداث ثورة في النقل من خلال الانتقال إلى الجو؛ حيث تطور هذه السيارات لكي تكون خفيفة الوزن وتعمل بالكهرباء، وتكون قادرة على الإقلاع والهبوط، ويمكن استدعاؤها عبر تطبيق إلكتروني.

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