2019/11/27 | 23:10

اخبار السعودية )- أضرم متظاهرون النار، اليوم (الأربعاء)، في القنصلية الإيرانية بمدينة النجف، جنوب العراق، الذي يواجه منذ شهرين أسوأ أزمة اجتماعية منذ عقود، كما أفاد به صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، يتظاهر العراقيون للمطالبة «بسقوط النظام» في بغداد، الذي يعتبرونه فاسداً، ويتهمون إيران بأنها تدعمه.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة شرطة النجف فرض حظر التجوال في المحافظة.

وقالت القيادة، في بيان، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية» إنه «تقرر فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة حتى إشعار آخر»، وأضافت أن «ذلك جاء على خلفية الأحداث التي تشهدها المحافظة».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يضرمون النار في قنصلية إيران بالنجف) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يضرمون النار في قنصلية إيران بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).