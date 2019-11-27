فرنسا تهدد إيران بإعادة العقوبات بعد انتهاك الاتفاق النووي

2019/11/27 | 23:10

اخبار السعودية )- قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان، إن مسألة تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران والتي قد تؤدي إلى توقيع عقوبات دولية باتت قيد البحث بالنظر إلى انتهاك طهران المتكرر للاتفاق.

وذكر لو دريان، عبر وكالة «رويترز» للأنباء، في جلسة برلمانية، إن الطريقة التي تعامل بها المرشد والرئيس مع الاحتجاجات في إيران لم تسهم في إقناع الولايات المتحدة لتخفيف حملة «أقصى الضغوط» التي تمارسها على إيران.

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