ترمب يتحدى خصومه بصورة الملاكم روكي

2019/11/28 | 00:43

اخبار السعودية )- نشر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صورة لوجهه تم تركيبها على ما يبدو أنه جسم سيلفستر ستالون في الملصق الترويجي لفيلم «روكي 3».

ونشرت الصورة عبر حسابي ترمب على «تويتر» و«إنستغرام»، اليوم (الأربعاء)، من دون تعليق، وانتشرت على نطاق واسع على الفور، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وظهر فيلم «روكي 3» في 1982 وكانت الأغنية الرئيسية فيه «آي أوف ذا تايجر» (عين النمر)، وقدم فيه ستالون مجدداً دور الملاكم روكي بالبوا، ويتناول الفيلم الصعوبات الكثيرة التي مر بها الملاكم قبل تمكنه من الانتصار على خصومه.

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