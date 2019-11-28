بعد إحراق قنصلية إيران.. محافظ النجف: الأمن فشل بالتصدي للمحتجين

2019/11/28 | 07:19

اخبار السعودية )- في تعليق على إحراق القنصلية الإيرانية في النجف من قبل محتجين عراقيين، قال محافظ النجف لؤي الياسري، الخميس، في تصريحات خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث"، إن مجاميع خرجت من عدة جهات واعتدت على الأجهزة

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