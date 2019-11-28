العراق.. ارتفاع عدد الضحايا باشتباكات الناصرية لـ8 قتلى

2019/11/28 | 09:53

اخبار السعودية )- أفادت مصادر طبية لـ"العربية" و"الحدث"، الخميس، بمقتل 8 وإصابة أكثر من 45 بمواجهات بين الأمن والمتظاهرين بالناصرية، تزامنًا مع بدء حملة أمنية ضد الاعتصامات المناهضة للحكومة في المدينة الواقعة في جنوب

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