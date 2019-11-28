أميركا تدين ترهيب وإغلاق مكاتب إعلامية في العراق

2019/11/28 | 10:55

اخبار السعودية )- دانت السفارة الأميركية في بغداد الأعمال التي تهدد حرية الصحافة في العراق، مؤكدة أن حرية التعبير هي حجر الزاوية في المجتمع الديمقراطي.واستنكرت السفارة عبر تويتر الإجراءات التي تهدد حرية الإعلام في

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