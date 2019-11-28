العراق.. حظر تجول بعد سقوط 13 قتيلاً بالناصرية

2019/11/28 | 11:26

اخبار السعودية )- أفادت وكالة "فرانس برس"، الخميس، بارتفاع عدد قتلى تظاهرات الناصرية جنوب العراق إلى 13 شخصاً، فيما قال مراسل "العربية" و"الحدث" إن متظاهرين يسيطرون على جسري النصر والزيتون في الناصرية، بينما فرضت

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