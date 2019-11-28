تحدٍ جديد لدعم حراك العراق.. تخيل قنبلة بحجم علبة صودا تضربك!

2019/11/28 | 12:58

اخبار السعودية )- أطلق ناشط أميركي يدعى جون فيلسون، حملة على موقع تويتر بهاشتاك ( #iraqisodachallenge) لدعم التظاهرات المستمرة في العراق منذ الأول من أكتوبر والإشارة إلى استخدام القوات الأمنية لقنابل الغاز المسيلة

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