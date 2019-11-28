2019/11/28 | 13:05

اخبار السعودية )- ذكرت وزارة الدفاع التركية اليوم (الخميس) أن جنديين قتلا في جنوب البلاد في هجوم بالمورتر قرب قاعدة عسكرية في بلدة أقجة قلعة على الحدود مع سوريا، مضيفة أن أنقرة ردت على الهجوم.وقالت وزارة الدفاع إن الهجوم وقع أمس (الأربعاء) واستهدف قاعدة على الجانب الآخر من بلدة تل أبيض السورية التي سيطرت عليها تركيا وحلفاؤها من المعارضة السورية في عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية الشهر الماضي، وذلك حسب ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.وقال بيان للوزارة إن القوات التركية فتحت النار على الفور صوب مصدر الهجوم وإن العمليات في المنطقة مستمرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل جنديين تركيين في هجوم قرب وحدة عسكرية بسوريا) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل جنديين تركيين في هجوم قرب وحدة عسكرية بسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).