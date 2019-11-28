إسرائيل تقتل فلسطينيا... وتهدم منازل 4 أسرى

2019/11/28 | 13:05

اخبار السعودية )- قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي قتل شخصا وهدم اليوم (الخميس) منازل أربعة أسرى فلسطينيين يتهمهم بقتل جندي إسرائيلي قبل ثلاثة أشهر في الضفة الغربية.وذكرت المصادر أن عملية هدم منازل جرت في بلدة بيت كاحل شمال غربي الخليل وأعقبتها مواجهات بين قوات الجيش وعشرات الفلسطينيين أصيب عدد منهم بالرصاص المطاطي والاختناق.وبحسب المصادر فإن فلسطينياً توفي وأصيب نجله بجروح بعد صدم سيارتهما من جانب جرافة عسكرية إسرائيلية في الخليل عقب عملية الهدم.

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