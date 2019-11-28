اتهامات لشاهد رئيسي في قضية عزل ترمب بسلوك جنسي غير لائق

2019/11/28 | 13:48

اخبار السعودية )- اتّهمت ثلاث نساء أمس (الأربعاء) السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند الذي أدلى بشهادة مهمة في إطار جلسات إجراءات عزل الرئيس دونالد ترمب، بسلوك جنسي غير لائق حيالهن.وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن سوندلاند نفى هذه الاتهامات، مؤكداً أنها «مزاعم خاطئة ملفَّقة لدوافع سياسيّة».وأكدت النساء الثلاث في مقال نشرته أمس مجلة «بورتلاند مانثلي» بأسمائهن، أن سوندلاند الثري الذي يملك سلسة فنادق ويتحدر من سياتل، رد عليهن مهنياً عندما رفضن تلبية رغباته الجنسية.

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