الجيش اللبناني يوقف 16 شخصاً... وتوتر ببيروت بسبب مقطع على «واتساب»

2019/11/28 | 13:48

اخبار السعودية )- أعلن الجيش اللبناني أمس (الأربعاء) توقيف 16 شخصاً على خلفية إشكالات وأعمال شغب شهدتها مناطق عدة في البلاد ليلاً، وسط احتجاجات شعبية غير مسبوقة تعم لبنان منذ أكثر من شهر وتطالب برحيل الطبقة السياسية.وشهدت مدينة طرابلس، التي تعد من ساحات التظاهر المركزية في لبنان منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) أعمال شغب بدأت مع محاولة محتجين اقتحام مكتب للتيار الوطني الحر، الذي يرأسه الوزير جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون.

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