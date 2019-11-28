محطات الوقود في لبنان تبدأ إضراباً مفتوحاً

2019/11/28 | 14:50

اخبار السعودية )- قالت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان أمس (الأربعاء) إن المحطات ستبدأ إضرابا مفتوحا على مستوى البلاد اليوم (الخميس)، وسط أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها لبنان خلال عقود.

وتجتاح الاحتجاجات لبنان منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) مما زاد الضغوط على نظامه المالي، لتتفاقم أزمة عملة صعبة نالت من قدرة مستوردين كثيرين على جلب السلع، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وعزت النقابة قرار الإضراب، في بيان بثته الوكالة الوطنية للإعلام، إلى الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار - الضروري لاستيراد الوقود - في السوق الموازية.

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