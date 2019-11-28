إيران تعتقل 8 أشخاص بتهمة «الارتباط بالمخابرات الأميركية»

2019/11/28 | 14:50

اخبار السعودية )- اعتقلت السلطات الإيرانية ثمانية أشخاص بعد اتهامهم بالارتباط بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» وجمع معلومات لإرسالها إلى الخارج خلال أعمال العنف الأخيرة التي اندلعت احتجاجاً على رفع أسعار البنزين.

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