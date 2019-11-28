ولي العهد السعودي يبحث مع نائب رئيس الإمارات علاقات البلدين وسبل تطويرها

2019/11/28 | 17:24

اخبار السعودية )- التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك في قصر زعبيل في دبي.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.وأقام الشيخ محمد بن راشد مأدبة غداء تكريماً لولي العهد والوفد المرافق.

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