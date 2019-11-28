تتويج الهلال يسهم في تحقيق أرقام قياسية بدوري أبطال آسيا

2019/11/28 | 18:26

اخبار السعودية )- سجل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أرقاما قياسية تاريخية ببطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019 من خلال إحصاءات منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تتويج الهلال السعودي باللقب.

وشهدت البطولة متابعة مكثفة على شبكات التواصل الاجتماعي منذ انطلاقها في شهر مارس (آذار) الماضي حتى المباراة النهائية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي والتي جمعت الهلال وأوراوا دايموند الياباني وانتهت بتتويج الفريق السعودي باللقب للمرة الثالثة في تاريخه على استاد سايتاما بالعاصمة اليابانية طوكيو.

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