شركة خدمات نفطية تتهم مصرفا لبنانيا بـ«سرقة» مليار دولار

2019/11/28 | 18:26

اخبار السعودية )- رفعت شركة «آي إم إم إس» للخدمات في قطاع النفط، دعوى في الولايات المتحدة ضد «بنك البحر المتوسط» اللبناني بتهمة رفض السماح لها بسحب ودائعها البالغة مليار دولار، حسب وثيقة قضائية.

ووفقاً للوثيقة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لمحاكم نيويورك، فإن الشركة التي تقدم خدمات لوجيستية ومالية لمؤسسات نفطية في العالم رفعت شكوى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك، متهمةً المصرف اللبناني بأنه «سرق بوقاحة» مبلغ المليار دولار، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

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