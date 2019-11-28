مقتدى الصدر: إذا لم تستقل الحكومة فهذه بداية نهاية العراق

2019/11/28 | 18:38

اخبار السعودية )- اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أنه إذا لم تستقل حكومة عادل عبدالمهدي "فهذه بداية نهاية العراق"، ناصحاً الحكومة بالاستقالة "حقناً للدماء".وأكد الصدر أن "ما يدور في

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