الجبير يلتقي وفداً من طلبة كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات

2019/11/28 | 19:28

اخبار السعودية )- التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، (الخميس) وفداً من طلبة كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات، برئاسة طارق بن خلفان الزعابي.واستعرض الجبير خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتطابق في الرؤى والمواقف حيال القضايا الإقليمية منها والدولية.حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب، ومدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبد الله بن حمد السلامة.

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