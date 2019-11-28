واشنطن تتهم روسيا بمساعدة سوريا في إخفاء استخدام «الكيماوي»

2019/11/28 | 19:28

اخبار السعودية )- اتهمت أميركا، اليوم (الخميس)، روسيا بمساعدة سوريا في إخفاء استخدام ذخيرة سامة محظورة من خلال تقويض عمل الوكالة الدولية المعنية بحظر الأسلحة الكيميائية الذي يستهدف تحديد المسؤولين عن استخدامها.

ووفقا لوكالة «رويترز» للأنباء، بادرت موسكو بإنكار تصريحات كينيث وارد ممثل الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي جاءت وسط خلاف بين روسيا وقوى غربية في المؤتمر الدولي للمنظمة في لاهاي.

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