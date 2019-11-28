القاهرة تدين توقيع اتفاق بين أنقرة و«الرئاسي» الليبي

2019/11/28 | 20:30

اخبار السعودية )- أدانت مصر الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج، مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية.وأكدت مصر أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من «اتفاق الصخيرات» السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء؛ وتنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء كله وليس رئيس المجلس منفرداً، يملك صلاحية عقد اتفاقيات دولية.

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