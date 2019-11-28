قبرص تعيّن محققاً في قضية «حافلة التجسس الإسرائيلية»

2019/11/28 | 20:30

اخبار السعودية )- عينت قبرص، اليوم (الخميس)، خبيراً مستقلاً في القانون الجنائي لمساعدة الشرطة في التحقيق بشأن «حافلة تجسس» يملكها إسرائيلي على الأرجح، مجهزة بنظام مراقبة متطور.وقال المدعي العام، كوستاس كليريدس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إنه نظراً إلى «جدية القضية، والجوانب القانونية المختلفة، طُلب من الخبير إلياس ستيفانو مساعدة الشرطة».وأضاف، في بيان، أن ستيفانو سيساعد في التحقيق في احتمال حصول أي مخالفات، من شأنها انتهاك حرية الخصوصية والتواصل الشخصي.

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