ماكرون مسرور «لإيقاظ» الحلف الأطلسي بتصريح «الموت الدماغي»

2019/11/28 | 21:01

اخبار السعودية )- تحمل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، مسؤولية تصريحاته المثيرة للجدل حول «الموت الدماغي» لحلف شمال الأطلسي، داعياً إياه إلى التركيز على الرهانات الاستراتيجية؛ خصوصاً مكافحة الإرهاب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، أعلن ماكرون في ختام لقاء في الإليزيه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: «أتحمل كلياً مسؤولية إزالة اللبس».

وأكد المسؤولان عزمهما على «ضمان نجاح» قمة الحلف، الثلاثاء والأربعاء، في لندن، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسه.

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