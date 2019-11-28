سلوفينيا: مقتل مهاجرين سوريين كانا يختبئان في صندوق سيارة

2019/11/28 | 22:03

اخبار السعودية )- لقي مهاجران كانا يختبئان في صندوق سيارة حتفهما في حادث مرور بسلوفينيا، وفق ما أعلنته الشرطة.ووقع الحادث بعيد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، على الطريق السريع المؤدي من العاصمة ليوبليانا، إلى إيطاليا، عندما فقد السائق السيطرة على السيارة التي كان يهرب فيها ثمانية سوريين، وفق المتحدث باسم الشرطة بريموز كادونك.وكان ثلاثة من هؤلاء في صندوق السيارة، وطاروا منها بعد أن ارتطمت بسياج ثم انقلبت، وتوفي اثنان منهم فيما لا يزال الثالث في حالة حرجة، بحسب ما قال كادونك، في مؤتمر صحافي.وتم توقيف السائق البوسني (42 عاماً).

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