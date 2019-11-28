الصدر ينضم إلى المتظاهرين في المطالبة بإسقاط الحكومة

2019/11/28 | 22:03

اخبار السعودية )- أعلن زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، اليوم (الخميس)، ضم صوته إلى أصوات المتظاهرين في بغداد وتسع محافظات جنوبي البلاد لإسقاط الحكومة العراقية بزعامة عادل عبد المهدي.

وقال الصدر، في بيان صحافي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية: «أيها المتظاهرون الأحبة أضم صوتي إلى صوتكم في استقالة الحكومة، وإذا رأيتم أن بقاء كتلة (سائرون) غير نافع فلكم أن تطالبوها بالاستقالة وعدم إبدالهم بالفاسدين».



وأضاف: «استمروا فقد بانت الثمار وسيحين موعد قطافها ولا توفروا لهم غطاء يكون سببا في إنهاء ثورتكم».

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