حكومة العراق تشكل لجنة للتحقيق في أحداث ذي قار والنجف

2019/11/28 | 22:45

اخبار السعودية )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية على "تويتر"، ليل الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، وجّه بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة المستشار العسكري للتحقيق بأحداث

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