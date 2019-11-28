محمد بن سلمان يزور معرض «إكسبو 2020» برفقة ولي عهد دبي

2019/11/28 | 23:36

اخبار السعودية )- زار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم (الخميس)، معرض «إكسبو 2020» في مدينة دبي.ولدى وصوله صحبة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض إكسبو، ووزير الدولة لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية المديرة التنفيذية لإكسبو ريم الهاشمي؛ اطلع ولي العهد السعودي على قبة (الوصل)، واستمع لشرح على مجسم لتصميم معرض «إكسبو 2020»، وكذلك الجناح الإماراتي في المعرض، وأبرز أقسامه والأنظمة المستخدمة فيه.

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