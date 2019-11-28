الرئيس الأميركي يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة

2019/11/28 | 23:36

اخبار السعودية )- وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، إلى أفغانستان في زيارة غير معلنة، للقوات الأميركية لإحياء «عيد الشكر» مع الجنود الأميركيين، حسبما أكد شاهد لوكالة «رويترز» للأنباء، وهي أول زيارة له إلى هناك منذ توليه الرئاسة.

وهبطت طائرة الرئاسة الأميركية في قاعدة «باغرام» الجوية بعد رحلة خلال الليل من واشنطن رافق ترمب خلالها روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض ومجموعة صغيرة من المستشارين وضباط الحرس الرئاسي ومجموعة من المراسلين الممثلين للمؤسسات الإعلامية.

وأعلن ترمب من أفغانستان أن «طالبان» ترغب في إبرام اتفاق لوقف الحرب.

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