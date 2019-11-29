2019/11/29 | 00:07

اخبار السعودية )- اتهمت تركيا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، بـ«حماية الإرهاب» في سوريا، في رد على انتقادات جديدة أطلقها الأخير ضدّ عملية أنقرة العسكرية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.وقال ماكرون، اليوم، إنّ تركيا وضعت «حلفاءها أمام الأمر الواقع» وعرقلت «عمل التحالف الدولي ضدّ (داعش) الذي أذكّر بأنّ حلف شمال الأطلسي عضو فيه».وأثار التصريح غضب أنقرة التي تتهم باريس بشكل متكرر بأنّها تسعى لإنشاء دولة كردية في سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تتهم ماكرون بـ«حماية الإرهاب» في سوريا) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تتهم ماكرون بـ«حماية الإرهاب» في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).